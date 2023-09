Kane : « J’avais besoin de jouer au plus haut niveau si je voulais progresser »

Confession intime.

Dans une interview donnée au Guardian, Harry Kane s’est livré sur son choix de rejoindre le Bayern Munich cet été. Dans cet entretien, l’attaquant anglais a expliqué son choix par sa volonté de « passer un cap et de progresser ». C’est la principale raison qu’évoque le joueur de 30 ans : « On parle beaucoup de trophées, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle je suis allé au Bayern Munich. J’avais besoin de jouer au plus haut niveau si je voulais progresser. » Il parle aussi de ses nouvelles ambitions sportives avec son nouveau club et fait référence à l’élimination de Tottenham en huitièmes de finale de la dernière Ligue des champions : « La saison dernière s’est bien passée pour moi personnellement, mais pas pour les Spurs en tant qu’équipe. Il était temps de franchir une nouvelle étape. »

Dans l’entretien, le joueur anglais évoque aussi ce qu’il a appris lors du stage qu’il a effectué chez les Marines une semaine avant un match contre l’Écosse, en 2017 : « Je me souviens de ce voyage. Je pense que Gareth (Southgate) a utilisé cela pour voir qui se démarquait au niveau du leadership. Peut-être que la façon dont je m’entendais avec les Marines et la façon dont j’ai géré certaines situations a aidé. » L’ex-attaquant de Tottenham aborde enfin son penalty raté face à la France lors de la dernière Coupe du monde : « Je ne me suis jamais laissé abattre par ce genre de choses. Les moments de déception ne font que me rendre prêt à relever un nouveau défi. »

