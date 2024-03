Gareth Southgate s’exprime sur la polémique du nouveau maillot anglais

Un vrai chemin de croix.

La révélation du nouveau maillot domicile de l’équipe d’Angleterre, avec une croix de saint Georges revisitée par Nike dans des teintes de bleu, rouge et rose, a créé un tollé outre-Manche, les conservateurs du pays s’opposant farouchement à ce rafraîchissement de la tenue de la sélection. En conférence de presse, Gareth Southgate a donné son point de vue sur le sujet.

Il n’y a pas que la taille du coq sur le maillot des Bleus qui fait polémique… https://t.co/PFW3q20HMO — Dégaine (by So Foot) (@DegaineSo) March 22, 2024

« Je ne sais pas si le débat porte sur la nécessité de faire apparaître le drapeau de saint Georges sur le maillot de l’Angleterre, car cela n’a pas toujours été le cas, a-t-il rappelé. La chose la plus importante qui doit figurer sur le maillot de l’Angleterre, ce sont les Trois Lions. C’est notre symbole emblématique. C’est ce qui nous distingue non seulement des autres équipes de football dans le monde, mais aussi des équipes d’Angleterre de rugby et de cricket. Ce que vous demandez en réalité, c’est si nous devons toucher à la croix de saint Georges. Dans mon esprit, s’il ne s’agit pas d’une croix rouge sur fond blanc, ce n’est de toute façon pas la croix de saint Georges. Il s’agit probablement d’une démarche artistique que je ne suis pas assez créatif pour comprendre. »

Difficile de dire s’il est pour ou contre, du coup.

