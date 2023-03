Houssem Aouar aurait décidé de jouer pour l’Algérie

Entre les Fennecs et les Bleus, le milieu de terrain lyonnais a (enfin) fait son choix.

Bien que déjà sélectionné et apparu avec l’équipe de France le 7 octobre 2020 contre l’Ukraine en match amical, Houssem Aouar a longtemps laissé planer le doute sur son avenir international. Disposant des nationalités française et algérienne, le milieu de terrain lyonnais était encore éligible pour jouer avec les deux sélections. D’après les informations de L’Équipe, le joueur de 24 ans aurait finalement décidé de porter le maillot de l’Algérie au niveau international. Selon le quotidien, Aouar devrait annoncer son choix dans les prochaines heures. Si cela se confirme, il rejoindrait le jeune Nantais Jaouen Hadjam, qui a lui aussi choisi de jouer pour l’Algérie plutôt que la France plus tôt dans la journée.

Pendant de longs mois, la Fédération algérienne et son président Djahid Zefizef se sont battus pour obtenir l’accord du Lyonnais. Même si l’annonce de son choix est imminente, Houssem Aouar pourrait rater le rassemblement de la semaine prochaine. À peine revenu de blessure, il ne dispose pas encore de tous ses moyens physiques et pourrait profiter de la trêve pour revenir à 100%. C’est en tout cas un gros coup pour la sélection algérienne, qui devrait disposer d’un joueur de qualité en plus pour son milieu de terrain.

Un argument de plus pour rater la qualification au Mondial 2026.

