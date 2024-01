Zidane et l’Algérie : l’occasion ratée

Zinédine Zidane a de nouveau, et apparemment définitivement; dit non aux sollicitations algériennes. Une réunion entre des représentants de la Fédération algérienne et son agent Alain Migliaccio, dimanche soir à Paris a débouché selon RMC sur un refus courtois mais ferme. Il ne succédera donc pas à Djamel Belmadi sans que ça ne surprenne grand monde. Les raisons, strictement sportives ou liées à ses projets personnels, ne manquent pas sachant qu’il est de notoriété publique que le Marseillais attend que se libère la place à la tête des Bleus. Un poste qui lui semble destiné et dont seul l’habileté d’un Didier Deschamps bloque l’inéluctable nomination. Noël Le Graët a payé cher le fait de ne pas avoir compris que cette perspective est en partie partagée par les supporters des Bleus, et même certains de ses cadres dont Kylian Mbappé.

Par ailleurs, la situation actuelle des Fennecs n’est guère de nature à susciter l’enthousiasme. Une équipe démoralisée et à reconstruire, voire à remanier de fond en comble. Une fédération dont le fonctionnement peut effrayer les plus convaincus. La soif de trophées de l’ancien galactique du Real ne pourra guère s’épancher, du moins immédiatement, en reprenant les rênes du onze DZ. Les rêves du héros de 1998 le porteraient plutôt à ajouter quelques notes prestigieuses à son palmarès d’entraîneur avec, par exemple, une Coupe du monde, autant par affection pour son ancien maillot bleu que pour damer le pion à son ex-capitaine.

Lourd de symboles

La dimension footballistique a parlé en premier sûrement. On espère qu’aucune considération d’un autre ordre n’a pu peser, surtout dans le climat qui asphyxie aujourd’hui la France. Celui qui reste depuis 25 ans maintenant une des personnalités préférées des Français, au point que même Eric Zemmour voulait récupérer un peu de son aura, connaît aussi le poids de ses décisions sur son image. Le retour de bâton en terme politique aurait été sûrement complexe à gérer. Le fils d’immigrés algérien qui ne serait peut-être pas devenu français si l’équivalent de la loi immigration avait été adoptée dans entièreté à son époque, ne peut se méprendre sur le symbole qu’il représente encore.

Le principal regret se situe malheureusement sur ce plan symbolique également. Ce refus sonnant comme un rendez-vous manqué, même pour le foot, qui a toujours constitué un pont aussi fragile qu’évident entre les deux pays. Pour l’Algérie, que l’un des plus grands joueurs de l’hexagone et de toute l’histoire, un petit enfant du pays, vienne coacher, et pour certains sauver, la sélection nationale, aurait forcément marqué les esprit à Alger ou Oran, et les deux Kabylie (où l’on ne compte plus ses cousins). « Lié par parenté, je ne peux les mettre entre parenthèses », disait le rappeur Rocé. Pour la France, cette aventure du fils prodigue de la nation aurait signé un juste retour des choses, dans ce flux de bi-nationaux qui n’ont eu de cesse de circuler de part et d’autre de la Méditerranée. Le France-Maroc de la dernière Coupe du monde, et même si le passif avec le Maroc n’est pas le même qu’avec l’Algérie, avait prouvé la maturité des deux peuples, devant ce que beaucoup voulait présenter comme un choc de civilisation. L’amour, parfois double, du foot et du pays l’avait emporté sur la peur et la haine. Zinédine Zidane à la tête des Fennecs aurait pu graver de belles lettres au fronton de cette histoire commune, peut être un remède entre les deux pays, leurs peuples, leur passé douloureux et le présent angoissant. Rachid Taha aurait apprécié tout comme Albert Camus.

L’Algérie a tenté Zinédine Zidane