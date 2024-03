Zidane, Lizarazu et Pauleta réunis le temps d’un match à Bordeaux

Bordeaux retrouvera sa grandeur, mais juste pour une journée.

L’iconique stade Chaban-Delmas fête ses 100 bougies cette année, et comme Bordeaux n’a pas grand-chose à fêter en ce moment, l’évènement sera célébré en grande pompe. Dans l’enceinte qui abrite désormais à l’équipe de rugby de l’Union Bordeaux-Bègles se déroulera un match des légendes avec un plateau plutôt bien garni. Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Laurent Blanc, Pedro Miguel Pauleta, Fernando Cavenaghi, Marouane Chamakh, Marc Planus, Benoît Tremoulinas, Rio Mavuba, Alain Giresse, Michel Platini et « normalement » Zinédine Zidane seront de la partie pour cette fête.

Selon France Bleu Gironde, ils ont tous donné leur accord pour prendre part à cette rencontre entre des anciennes gloires des Marine et blanc et le Variétés Club de France. L’ensemble des bénéfices de la billetterie, qui ouvrira le 19 mars prochain sur le site de l’UBB, sera reversé au Secours Populaire et à la Fondation de l’Abbé Pierre.

Tant que c’est garanti sans pénalty d’Emmanuel Macron…

