Houssem Aouar : « Je ne regrette pas d’avoir porté le maillot bleu »

L’Happy Aouar, c’est à partir de 24 ans.

Alors que son choix de finalement représenter l’Algérie sur la scène internationale a été fortement tancé, y compris par ses propres supporters à Lyon, Houssem Aouar est revenu sur son choix dans Téléfoot, ce dimanche : « Je comprends les critiques, c’est mon choix. Quand le président et le sélectionneur de l’Algérie sont venus pendant mes vacances pour me tendre la main, j’y ai vu un signe du destin. Je ne regrette pas d’avoir porté le maillot bleu, a livré le milieu lyonnais, en perte de vitesse depuis trop longtemps. Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire, ça a été mal interprété, mal repris et mal compris. Je regrette juste de ne pas avoir choisi l’Algérie plus tôt. Ce n’est pas un choix contre la France, loin de là. J’ai été formé ici, je suis français aussi. J’ai beaucoup appris avec la formation française. J’ai côtoyé de grands joueurs et de bons éducateurs. On aime tout ce qui est racoleur, c’est dommage. En faisant ce choix-là, on ne m’a jamais dit que j’allais venir et que j’allais avoir le temps de jeu nécessaire. Pas du tout, je suis à pied d’égalité avec tout le reste du groupe et à disposition du sélectionneur. »

Pour être totalement estampillé couleur locale, il va aussi devoir refaire le portrait de l’arbitre d’Algérie-Cameroun, Monsieur Gassama.

Les supporters lyonnais ont lancé une Marseillaise à l'entrée d'Aouar