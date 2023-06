Haaland : « Je suis venu pour ça »

Mission accomplie pour le cyborg.

Malgré une finale difficile, lors de laquelle il n’aura touché que 18 ballons et se heurtant une fois à André Onana, Erling Haaland pouvait savourer au coup de sifflet final. En larmes, le Norvégien a fait part de son sentiment au micro de Canal + : « C’est incroyable. Tellement d’émotion, c’était un rêve. Je n’aurais jamais pensé faire le triplé, a-t-il reconnu. Je suis venu ici pour ça, pour cette médaille, et c’est ce que j’ai fait. Je suis fier, maintenant je vais me reposer. »

Les larmes de Erling Haaland après avoir remporté sa première Ligue des Champions 🥲🤖#MCIINT | #UCLfinal pic.twitter.com/1ATnVDDnLO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 10, 2023

Pour sa première saison en Angleterre, l’ancien buteur du Borussia Dortmund aura marqué les esprits, de son record de buts en Premier League à son quintuplé face au RB Leipzig en Ligue des champions. « Si je suis fier de ma saison ? Oui. Cela aurait pu être mieux, cela aurait pu être pire, mais finalement, on a fait le triplé avec ce club fantastique, je suis tellement heureux. »

Rendez-vous l’an prochain pour déjà effacer tous ces records ?

