Gérard Prêcheur futur sélectionneur des Bleues ?

On commence à en voir le bout.

Alors que Corinne Diacre, actuelle sélectionneuse de l’équipe de France féminine et sur un siège éjectable depuis les déclarations de plusieurs cadres de la sélection, pourrait être remerciée ce jeudi à l’issue du comex de la FFF, le nom de son successeur semble déjà connu. En effet, d’après Canal+, c’est l’ex-entraîneur de l’Olympique lyonnais et actuel coach du PSG Gérard Prêcheur qui serait choisi pour prendre la place de Diacre.

🔴 INFO CANAL+ Gérard Prêcheur, actuel entraîneur de l'équipe féminine du PSG, va remplacer Corinne Diacre au poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Cette dernière devrait être écartée jeudi lors du prochain comex de la FFF. pic.twitter.com/lAdfGDou5h — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 6, 2023

Durant sa période lyonnaise (2014-2017), Prêcheur (58 ans) a remporté de multiples trophées et réalisé notamment deux triplés lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017 en remportant le Championnat de France, la Ligue des champions et la Coupe de France. C’est en août dernier qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain, le club de la capitale étant actuellement 2e de D1 Arkema avec un point de moins que l’OL, leader. C’est aussi et surtout un homme qui connaît déjà une partie des joueuses qui composent le groupe tricolore, l’OL ayant par exemple dans ses rangs Wendy Renard et le PSG détenant Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Mieux vaut Prêcheur en sa paroisse, en vue de la Coupe du monde de cet été.

