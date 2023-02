L’avenir de Corinne Diacre scellé le 9 mars

J-9.

Corinne Diacre reste à la tête des Bleues, du moins jusqu’au 9 mars prochain. Le comex de la FFF, réuni ce mardi matin, n’a pas réussi à trancher sur le sort de la sélectionneuse française et va diligenter un groupe de travail pour statuer sur la question. Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera et Laura Georges devraient être les membres de ce groupe de travail selon les déclarations d’Eric Borghini, membre du comex.

En poste depuis 2017 après l’élimination des Bleues en quarts de finale de l’Euro 2017 et l’éviction d’Olivier Echouafni, l’ancienne technicienne du Clermont Foot ne fait plus l’unanimité au sein du vestiaire tricolore. Si les critiques fusent depuis quelques années déjà, Corinne Diacre a toujours eu le soutien des instances footballistiques, à commencer par Noël Le Graët qui l’a toujours défendue. Néanmoins, la démission de ce dernier pourrait rebattre les cartes, malgré sa prolongation après l’Euro 2022. La sélectionneuse est notamment critiquée pour sa gestion autoritaire du groupe. Une partie des cadres de l’effectif se sont lancées dans une fronde contre le staff tricolore, avec les prises de parole de Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Perle Morroni, et la situation ne semble désormais plus tenable pour la sélectionneuse.

Rappel utile, il reste moins de cinq mois avant la Coupe du monde.

Diacre, statu quo bienvenu