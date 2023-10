Fonseca a haussé la voix à la mi-temps de Lille-Bratislava

Paulo fronce les sourcils.

Bien que finalement victorieux, le LOSC n’a, de loin, pas réalisé sa meilleure prestation de la saison face au Slovan Bratislava jeudi. En grande difficulté et menés à la pause, les Lillois s’en sont remis au talent de Yusuf Yazıcı et Rémy Cabella, pour arracher un succès important dans l’optique d’une qualification pour les huitièmes de finale. Mais ils ont aussi eu besoin d’être réveillés par leur entraîneur Paulo Fonseca, comme l’a raconté en zone mixte le gardien nordiste, Lucas Chevalier, à l’issue de la rencontre. « On s’est fait secouer à la mi-temps parce que ce n’était pas normal de rendre une telle copie pour un club comme le LOSC » concède-t-il, lucide sur la performance des siens.

Bien en a finalement pris au Portugais, puisque ses joueurs se sont remis en ordre de marche pour l’emporter à domicile. Une bonne chose pour Chevalier, satisfait de la réaction des siens. « On a montré qu’on avait du caractère et la réaction a, je pense, été très bonne », constate le portier, qui souligne aussi l’apport du coach dans cette prise de conscience : « Il nous a dit que ce n’était pas possible de continuer comme ça et que si on voulait être ambitieux dans cette compétition, il fallait jouer à fond, que ce n’était pas parce qu’on jouait des équipes qui ne sont pas du championnat de Ligue 1 qu’elles sont moins fortes ou qu’il y a moins d’adversité. » Sans dramatiser, l’ancien gardien des Espoirs préfère même relativiser ces 45 minutes à vide : « C’est à nous d’avoir le même état d’esprit qu’en seconde période et on pourra être ambitieux. C’était juste un petit trou, comme certaines équipes peuvent avoir. »

