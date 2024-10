Aymeric Laporte : « Avec Luis Enrique, on avait peu de liberté »

Il ne le regrette visiblement pas.

Sélectionneur de l’Espagne de 2018 à 2022 et donc d’Aymeric Laporte, Luis Enrique a depuis laissé sa place sur le banc de la Roja. Et pour l’arrière central, l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain ne lui manque manifestement pas. « Avec Luis Enrique, c’était un schéma tactique fixe et on n’avait pas trop de libertés. Maintenant, on a un peu plus de flexibilité », a ainsi expliqué le vainqueur de l’Euro 2024, au micro de RMC.

« On peut prendre nos propres décisions, choisir quoi faire et à quel moment, a ensuite détaillé le défenseur. Au niveau du jeu, on avait des consignes auxquelles on ne pouvait pas trop déroger. Je vais vous donner un exemple : à la 90e minute, on ne pouvait pas dégager le ballon et il fallait qu’on joue au ballon de derrière. Nous, on voulait gagner du temps pour ne pas perdre. Mais ce sont des consignes qui étaient données, et il ne voulait pas bouger. »

Pas sûr que les journalistes comprennent…

Kevin Ramirez : « Cette équipe de France de futsal est déjà portée sur l’avenir »