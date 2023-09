Di Maria et Messi de retour à Paris en 2024 ?

De quoi Javier les supporters parisiens ?

Kylian Mbappé ? Antoine Griezmann ? Les deux ? Alors que la France se demande encore qui viendra renforcer l’équipe de France olympique en vue des JO de Paris en 2024, Javier Mascherano, sélectionneur des U20 et de l’équipe olympique argentine, a lui une petite idée des joueurs qui pourraient rejoindre son effectif. « Il y a des joueurs qui ont mérité de décider de certaines choses. Et clairement, Leo (Messi, NDLR) et Angel (Di Maria, NDLR) en font partie », raconte l’ancien joueur du FC Barcelone dans une interview accordée à TyC Sports.

« En cas de qualification, ce serait clairement une fierté pour nous de pouvoir avoir deux champions du monde et ce type de joueurs », poursuit Mascherano. Une qualification que les Argentins devront aller chercher au Venezuela lors d’un tournoi de qualification pré-olympique dont les dates restent encore à définir.

Autant dire que rien n’est encore fait.

Marquinhos et Neymar sauvent le Brésil, l'Argentine déroule en Bolivie