Des écoles fermées à cause de Villarreal-Marseille ?

Encore mieux qu’un jour férié.

Même si Marseille a semble-t-il réglé les affaires courantes dès le match aller, le retour entre l’OM et Villarreal, en huitièmes de finale de Ligue Europa, est au centre de l’attention en Espagne. En cause, les craintes des autorités locales concernant la venue des supporters olympiens. Si ces derniers devraient être environ 2000 à se déplacer dans la province de Castellón, la commune de Vila-real s’inquiète du comportement des Français, alors que le match est classé à haut risque.

Selon les informations de Marca, en plus des dispositifs policiers mis en place, la décision de fermer les écoles à proximité directe du stade a été prise pour l’après-midi du match, qui aura lieu à 18h45. La peur de voir les supporters côtoyer la sortie des étudiants a changé la donne, puisque le flux de personnes pourrait être trop élevé et pourrait potentiellement gêner les contrôles de sécurité aux abords de la Cerámica. C’est le maire de la ville, José Benlloch, qui a lui-même décrété la mesure. Au total, six établissements vont ainsi fermer leurs portes en amont de la rencontre.

De son côté, Marseille s’inquiète plutôt de l’homme au sifflet ce jeudi, qui lui a déjà joué un mauvais tour en Coupe d’Europe.

Comme prévu, Gasset ne devrait pas continuer l'aventure avec l'OM en fin de saison