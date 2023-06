Décision ce vendredi pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Enfin ?

Kylian Mbappé a annoncé mi-juin ne pas renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de l’été 2024. Une réaction qui a mis le feu aux poudres dans la capitale, mais aussi du côté de l’Espagne : s’envolera-t-il pour le Real Madrid ? Marca affirme qu’une réunion se tiendra vendredi entre les représentants du joueur – dont sa mère Fayza Lamari – et le PSG, et notamment Nasser al-Khelaïfi, afin de mettre un terme à ce feuilleton interminable. Le média espagnol explique également qu’un terrain d’entente entre Kyks et le club pourrait être trouvé avec une prolongation de deux ou trois saisons, suivie d’un transfert l’été prochain, permettant donc au club de la capitale d’empocher un bon billet.

Si la meilleure série de l’été s’arrête dès le 29 juin, on va s’ennuyer.

