Critiqué par Erik ten Hag, Jadon Sancho réagit

Rouge de colère.

Défaits en toute fin de match par Arsenal ce dimanche après-midi (3-1), les Red Devils n’ont pas pu compter sur Jadon Sancho, laissé à la maison par son entraîneur Erik ten Hag. Après la rencontre, le Néerlandais a expliqué pourquoi il n’avait pas appelé son attaquant pour ce match : « Nous ne l’avons pas sélectionné en raison de ses performances à l’entraînement. À Manchester United, il faut être au niveau tous les jours. Il y a des choix à faire en attaque. »

Cette déclaration a fait réagir le principal intéressé, qui a rapidement publié un communiqué sur son compte Twitter en guise de réponse : « Ne croyez pas tout ce que vous lisez ! Je n’accepterai pas que l’on dise des choses complètement fausses, je me suis très bien comporté à l’entraînement cette semaine. Je crois qu’il y a d’autres raisons à cette affaire que je n’évoquerai pas, j’ai été un bouc émissaire pendant longtemps, ce qui n’est pas juste ! Tout ce que je veux, c’est jouer au football avec le sourire et apporter ma contribution à mon équipe. Je respecte toutes les décisions prises par le staff, je joue avec des joueurs fantastiques et je suis reconnaissant de le faire, mais je sais que chaque semaine est un défi. Je continuerai à me battre pour ce badge, quoi qu’il arrive ! »

Difficile de déceler le vrai du faux pour le moment, mais on se rappelle que Cristiano Ronaldo avait déjà eu une relation tumultueuse avec le technicien batave…

