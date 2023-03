Cristiano Ronaldo s’agace face à un enfant fan de Messi

Même en Arabie saoudite, l’ombre du champion du monde argentin plane sur Cristiano Ronaldo.

Élu meilleur joueur du championnat saoudien en février, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée plus compliquée vendredi. Malgré la victoire de son équipe d’Al-Nassr contre Al-Batin (3-1), le Portugais a livré une prestation brouillonne et ne s’est pas montré décisif. En plus de son match moyen, l’attaquant de 38 ans n’a pas échappé au chambrage d’un jeune fan à sa sortie du terrain : « Messi est meilleur que toi », a lancé le supporter à CR7 au moment où il se dirigeait vers les vestiaires.

A child said to Ronaldo: Messi is better than you

Ronaldo said to him: Go and watch it, then why are you here 😅😅??? pic.twitter.com/HKbtlpQV3X

— سعود التميمي ⅌. (@sll_777) March 4, 2023