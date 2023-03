Cristiano Ronaldo élu joueur du mois en Arabie saoudite

L’employé du mois.

Arrivé en grande pompe en Arabie saoudite lors du mercato hivernal après la fin de son aventure mancunienne, Cristiano Ronaldo brille déjà au bout d’un mois avec Al-Nassr. Après avoir connu des débuts plus difficiles que prévu, l’international portugais de 38 ans a collectionné les buts tout au long du mois de février, et vient de recevoir le trophée de joueur du mois du championnat saoudien.

𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 ⭐

Al Nassr superstar 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 was at his phenomenal best throughout February, with eight goals and two assists in four run-outs 🐐#RoshnSaudiLeague | #CR7𓃵 | @Roshnksa | @AlNassrFC_EN | @Cristiano pic.twitter.com/HTpV1XxYKe

