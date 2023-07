La MLS n’est pas inquiète de l’évolution du championnat saoudien

Passé au second plan ?

Depuis le début du mercato, on ne parle plus que de l’Arabie Saoudite. Terre d’asile de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Steven Gerrard, le championnat saoudien semble bien plus attractif que la Major League Soccer qui n’a récemment accueilli « que » Lionel Messi. En marge de la présentation de l’Argentin à l’Inter Miami, Don Garber, le patron du championnat nord-américain, a évidemment été interrogé sur l’émergence soudaine de la Saudi Pro League. « J’ai vu ce qu’il s’est passé en Chine et je ne m’en suis pas inquiété, pas plus que je ne m’inquiète de ce qui se passe en Arabie saoudite, c’est tout le contraire », a-t-il expliqué en prenant l’exemple de la vague de transferts apparus entre 2015 et 2017 dans le championnat chinois sans vraiment se perpétuer.

Don Garber s’est évidemment félicité de l’arrivée de Lionel Messi, rapidement suivi par son coéquipier historique du Barça Sergio Busquets. Pour lui, de telles recrues prouvent la puissance de son championnat : « Quand le meilleur joueur de l’histoire fait de la MLS le championnat de son choix, je crois que c’est une preuve d’où elle se trouve et où elle ira dans les années à venir. »

Après, pas dit que la Pro League saoudienne se fasse décimer par un coronavirus.

PSG : Xavi Simons, retour à la case départ ?