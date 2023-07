C’est qui le plus fort entre Denis Bouanga et Kai Havertz ?

Ça commence bien.

Kai Havertz n’a pas encore disputé son premier match officiel sous les couleurs d’Arsenal qu’il est déjà la cible des railleries. Lors du MLS All Star Skills Challenge, l’attaquant allemand recruté pour 75 millions d’euros a été scruté avec attention par les supporters des Gunners. Alors qu’il devait reprendre quelques centres de volées depuis le point de penalty, l’ancien joueur de Chelsea s’est montré assez maladroit. Quatorze frappes, aucun but, un triste bilan et une vidéo rapidement partagée qui fait évidemment rire toute la toile. Il a d’ailleurs été le seul participant à ne pas trouver le chemin des filets lors de cette épreuve.

Kai Havertz becomes the 1st player to not score in the cross & volley challenge at an MLS All-Star Skills Competition.pic.twitter.com/okU1uShFcX — Total Football (@TotalFootbol) July 19, 2023

Face aux hommes de Mikel Arteta se trouvaient une sélection composée de joueurs de MLS. Parmi lesquels l’ancien Stéphanois Denis Bouanga qui évolue depuis l’été dernier au Los Angeles FC. Le Gabonais a, lui, impressionné en marquant six buts, dont un ciseau acrobatique. Quelque peu grisé par la réussite, il a tenté d’autres gestes spectaculaires, sans les réussir par la suite, mais en gardant le sourire.

Denis Bouanga is ROLLING. 🔥 What a display in the #MLSAllStar Cross & Volley Challenge pres. by @ATT 5G. pic.twitter.com/vUO4uDJ3Pt — Major League Soccer (@MLS) July 19, 2023

Un échange Bouanga-Havertz en vue ?

Arsène Wenger s'enflamme pour Arsenal