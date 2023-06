Burak Yilmaz futur adjoint de Galtier ?

Le LOSC se souviendra de lui.

Burak Yilmaz (37 ans) raccroche les crampons. L’ancien Lillois, un des artisans majeurs du sacre des Dogues en 2021, a tenu une conférence de presse ce lundi : « J’arrête le football. Je suis très heureux et fier. Je suis ma formation d’entraîneur depuis un an. Nous sommes en contact avec Mancini et Galtier », a-t-il déclaré. L’attaquant est resté proche de l’ex-entraîneur du PSG et lui avait même apporté son soutien au moment où pleuvaient les critiques pour ses supposées déclarations racistes.

Une légende prend sa retraite aujourd'hui 🇹🇷 Kral pour toujours 👑@yilmazburak17 ❤️ pic.twitter.com/2rJa9Hijhh — LOSC (@losclive) June 5, 2023

L’international turc (77 sélections) avait déjà annoncé sa retraite internationale il y a un an. Le Kral s’était engagé librement aux Pays-Bas, au Fortuna Sittard (Pays-Bas), en 2022, après deux saisons passées à Lille. Cette saison, il aura inscrit 9 buts en 29 matchs.

Cette fois-ci, Yilmaz est hors jeu pour de bon.

