Burak Yilmaz défend Christophe Galtier, « une personne fantastique »

Un petit rayon de soleil dans un ciel bien gris.

Depuis mardi soir, Christophe Galtier est en pleine tempête. Mais l’entraîneur de Paris Saint-Germain vient de recevoir un soutien qui va peut-être lui mettre un peu de baume au cœur, celui de Burak Yilmaz. L’attaquant turc, champion de France sous les ordres du Français avec Lille en 2020-2021, a volé au secours de son ancien coach sur ses réseaux sociaux : « J’ai lu les nouvelles aujourd’hui et j’ai senti que je me devais de dire quelque chose. J’ai travaillé avec Galtier et je n’ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C’est un entraîneur fantastique autant qu’une personne fantastique. »

Reste à savoir si Burak n’est pas encore hors jeu.

