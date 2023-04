Galtier organise sa défense (sans Danilo cette fois).

Christophe Galtier a réagi ce mercredi, par l’intermédiaire de son avocat via l’AFP, aux accusations de racisme auxquelles l’entraîneur du PSG fait face depuis plusieurs heures. Ce mardi, un prétendu mail écrit par Julien Fournier, lorsque les deux hommes collaboraient à l’OGC Nice (2021-2022), dévoilé par le journaliste indépendant Romain Molina, puis repris dans l’émission L’After Foot sur RMC, mettait en avant des propos racistes que Galtier et son fils adoptif et agent John Valovic-Galtier auraient tenus lors de leur aventure azuréenne.

Des révélations dont Julien Fournier s’est désolidarisé ce mercredi, sans pour autant démentir les propos qu’aurait tenus l’ancien coach du Gym. L’avocat de Galtier, Maître Olivier Martin, a d’abord affirmé que son client « conteste avec la plus grande fermeté » avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu’il officiait à Nice. Par ailleurs, le technicien de 56 ans « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants » rapportés par l’ancien dirigeant niçois et a annoncé pour l’intermédiaire de son avocat des « poursuites judiciaires » à venir.

