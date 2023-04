Julien Fournier sort du bois.

L’ancien directeur sportif du Gym a communiqué dans Nice Matin ce mercredi, quelques heures après la diffusion d’un prétendu mail dans lequel il dénonçait les propos racistes qu’auraient tenu Christophe Galtier ainsi que son fils adoptif et agent John Valovic-Galtier lorsqu’ils collaboraient dans le club azuréen (2020-2021). Fournier affirme d’abord ne pas être « à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an ». Par ailleurs, l’homme de 49 ans regrette que cela soit sorti la veille d’une échéance importante pour l’OGC Nice, à savoir son quart de finale aller de Ligue Europa Conférence face au FC Bâle.

« Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe, assure l’ancien dirigeant niçois, Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu. »

La suite d’un feuilleton qui s’annonce long.

