Burak Yilmaz en passe de claquer la porte du Fortuna Sittard ?

Burak Yilmaz est encore hors jeu.

« Chère famille du Fortuna Sittard et chers fans, cela a été un plaisir de jouer pour vous. Merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur et des années de succès. » Burak Yilmaz a posté une story sur son compte Instagram, dimanche après la victoire de son club du Fortuna Sittard contre le FC Groningue (3-1), lors de la 27e journée d’Eredivisie. L’ancien Dogue, à travers ce message, annonce son départ après son arrivée l’été dernier dans le club néerlandais. Meilleur buteur cette saison du club avec 9 buts en 25 matchs, le Turc avait signé un contrat de cinq ans. Une première partie en tant que joueur jusqu’en 2024, avant d’intégrer le staff et de devenir entraîneur à terme.

Comme le rapport Nos : « Je l’ai trouvé assez joyeux après le match », précise Sjoerd Ars, directeur du recrutement du Fortuna Sittard. Il poursuit : « C’était un message personnel de Burak. Je ne sais pas exactement ce qui se cache derrière. Peut-être que c’était une mauvaise traduction. »

Le capitaine de la sélection turque n’aura donc pas trouvé la fortune à Sittard.

Les joueurs de football ont-il besoin de cracher pendant les matchs, pour leur santé ?