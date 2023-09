Samba : « Sur les 32 équipes de la Ligue des champions, on est tout en bas »

Brice Samba n’a pas la carrure du Petit Poucet, mais il en prend les codes.

Lens fera son grand retour en Ligue des champions mercredi, sur la pelouse du Séville FC. Devant la presse ce mardi soir, à peine une demi-heure après avoir atterri sur le tarmac andalou, le portier lensois s’est montré direct : « Sur les 32 équipes de cette compétition, on est tout en bas. Mais soyez sûrs qu’on va se battre avec les valeurs qu’on a toujours dégagées. J’en suis sûr à 1000%. C’est bien d’être dans cette position là. » L’international français aborde cette première sur la scène européenne avec « beaucoup d’envie et d’impatience. On a pu observer Séville. C’est une équipe qui met beaucoup d’intensité, d’agressivité. A nous de répondre présent, ce ne sera pas un match simple, surtout devant leur public, mais on a nos arguments pour remporter ce match ».

Le tout sans oublier la réalité d’un groupe lanterne rouge de Ligue 1, mais qui « vit toujours bien. On sait qu’on passe un moment difficile mais c’est aussi une bonne leçon pour la vie, c’est là aussi qu’on découvre les hommes. Nous sommes les seuls à pouvoir retourner cela, c’est un beau challenge. En toute franchise on ne switche pas totalement de la Ligue 1 à la Ligue des champions. On va juste se mettre debout devant nos responsabilités ».

Pour retourner le Sánchez Pizjuán mercredi soir, il faudra au moins ça.

