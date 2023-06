Bordeaux-Rodez : quatre supporters des Girondins placés en garde à vue

Moins de 24 heures après l’agression du Ruthénois Lucas Buades par un supporter bordelais, quatre personnes auraient été placées en garde à vue, selon les informations de l’AFP. L’agresseur en question ferait bel et bien partie de ces quatre individus. Selon Sud-Ouest, l’homme serait âgé de 45 ans et serait un habitant d’Annecy, dont le club attend toujours de connaître la décision de la Ligue pour savoir s’il est maintenu en Ligue 2 ou non.

Concernant les trois autres personnes, deux seraient âgées de 29 et 30 ans, et ont été interpellées pour s’être introduites sur le terrain. Enfin, le dernier homme serait âgé de 47 ans, et se verrait lui reprocher d’avoir injurié puis frappé un stadier de l’enceinte. En attendant de potentielles décisions de justice à leur égard, la Ligue doit se réunir ce lundi pour étudier les suites à donner à ces événements et notamment à la reprise ou non du match.

Et ce sera forcément lourd de conséquences.

