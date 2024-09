Le LOSC prolonge l'un de ses hommes forts

Verrouillé.

Fort de son début de saison canon avec le LOSC, où il s’est vite affirmé comme l’un des hommes de base de Bruno Genesio, Bafodé Diakité a prolongé son contrat avec les Dogues. Déjà auteur d’un but et d’une passe décisive en trois petits matchs de Ligue 1, le défenseur central de 23 ans est désormais lié au club nordiste jusqu’en 2028.

« Une référence à son poste en Ligue 1 »

« Je suis vraiment content, je suis bien au LOSC. Depuis mon arrivée, j’ai l’impression d’être apprécié de tout le monde. Je ne connaissais pas spécialement la région et franchement, je m’y plais bien. Je suis arrivé ici avec l’objectif de me faire une place dans l’équipe. Dès qu’on m’a donné ma chance j’ai su la saisir et depuis, je sais qu’il faut travailler tout le temps pour pouvoir la garder et continuer de progresser », a déclaré le joueur sur le site officiel du club.

🚨La SUPER nouvelle du jour 🚨 Le LOSC est ravi d'officialiser la prolongation de Bafodé Diakité ! ❤️Notre numéro 18 a étendu son bail de 2 saisons avec le Club. Il est désormais engagé jusqu’en 2028 🤝 Bravo à toi, Bafo' ! ➡️Lire le communiqué : https://t.co/AKL28Asu7e pic.twitter.com/EPJjmCaP5r — LOSC (@losclive) September 12, 2024

Et son président Olivier Létang d’ajouter : « Bafo s’est imposé depuis plusieurs saisons maintenant comme un joueur cadre de notre équipe, quel que soit l’entraîneur. C’est un garçon dont le profil humain correspond totalement à nos valeurs, à la culture du club. Il est un joueur polyvalent, toujours d’une grande fiabilité, que ce soit au poste de latéral droit ou de défenseur central. Il est aujourd’hui devenu une référence à son poste en Ligue 1. Fort de ses 82 matchs de Ligue 1 et ses 11 matchs en compétitions européennes, il dispose néanmoins encore d’une marge de progression très importante alors qu’il va découvrir la Ligue des champions lors de cette saison 2024-2025. »

Au point de faire oublier le beau Leny Yoro ?

