Aurélien Tchouaméni évoque le cas Mbappé

Viendra, viendra pas ? C’est pas Tchouaméni qui le dira !

Opposé ce mercredi soir à la Real Sociedad, sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a réussi à faire l’actualité en Allemagne mardi soir. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Real Madrid jouait son match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions face à Leipzig, et que, comme à presque chacune des apparitions devant les médias d’un joueur ou entraîneur du Real, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur la probable arrivée de son coéquipier en équipe de France à Madrid. Rieur au micro de Canal+, l’ancien Monégasque n’a lâché aucune info mercato, même lorsqu’on lui a demandé si l’attaquant parisien l’avait inclus dans une quelconque confidence : « Qui ? À moi personnellement ? Bah non ! Et puis même s’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit », a-t-il rigolé.

"On espère que ça va se décanter dans les semaines à venir" 👀 Le sujet Kylian Mbappé occupe visiblement les esprits même dans le vestiaire du Real Madrid 🫢#RBLRMA | #UCL pic.twitter.com/6aaX0aXmNo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 13, 2024

Pas fermé à la discussion pour autant, le défenseur central de fortune des Merengues a toutefois concédé que c’était un sujet de conversation au sein du vestiaire madrilène. « C’est sûr qu’on en parle dans le vestiaire de temps en temps, parce qu’on sait que c’est un sujet important, a-t-il déclaré. Ça fait pas mal d’années que c’est un sujet important, donc on espère que ça va se décanter dans les semaines à venir. »

Du côté de Paris, on aimerait surtout entendre parler du Kyks pour ses buts contre la Real Sociedad ce mercredi soir, avant de parler de ceux qu’il leur plantera l’année prochaine.

Kylian Mbappé aurait choisi le Real Madrid