Aston Villa fait replonger Chelsea

Buts: Watkins (18e) et McGinn (56e).

Le retour de trêve internationale fait mal aux Blues.

À Stamford Bridge, Chelsea avait l’occasion de recoller à six points de la cinquième place occupée par Newcastle United et de confirmer son mois de mars encourageant. Mais au lieu de cela, les Londoniens sont retombés dans leurs travers contre une solide équipe d’Aston Villa. À égalité de points avec leurs hôtes du jour au démarrage de la rencontre, les Villans ont rapidement pris l’ascendant psychologique dans cette partie. Emiliano Martinez a d’abord remporté son duel face à Mykhaïlo Mudryk (6e), puis John McGinn a trouvé la barre transversale de Kepa Arrizabalaga (17e). Dans la foulée, Aston Villa a ouvert le score grâce à Ollie Watkins, bien aidé par une maladresse défensive de Marc Cucurella (0-1, 18e).

The first Aston Villa player to score in five consecutive @PremierLeague away games.

Ollie Watkins. ⭐️ pic.twitter.com/8pE7A27MlL

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 1, 2023