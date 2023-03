Arsenal renverse Bournemouth, Tottenham tombe à Wolverhampton

Avec un Manchester City vainqueur face à Newcastle (2-0) plus tôt ce samedi, Arsenal avait l’obligation absolue de s’imposer également face à Bournemouth. Et c’est un petit miracle qui s’est produit sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Menés 0-2 par Bournemouth pendant une heure, Partey et White ont d’abord ramené les Gunners à hauteur. C’est finalement le jeune Nelson, sur l’ultime occasion de la partie, qui a libéré tout un stade en envoyant un canon dans la lucarne adverse (3-2). Un scénario fou, qui permet à Arsenal de conserver six points d’avance sur City en haut du classement, pendant que Bournemouth reste avant-dernier. Sans succès depuis mi-janvier, Chelsea a retrouvé le sourire en venant à bout de Leeds sur la plus petite des marges (1-0), délivré par un pion de Wesley Fofana, de retour de blessure depuis quelques jours seulement. Les Blues sont toujours dixièmes, les Peacocks dix-septièmes.

La mission a été beaucoup plus simple pour Brighton, qui l’a emporté facilement face à West Ham (4-0) grâce à quatre réalisations de ses internationaux : Mac Allister, Veltman, Mitoma et Welbeck. Une bonne affaire comptable, puisque la bande à De Zerbi revient à trois points des places européennes, pendant que les Hammers restent seizièmes, avec un petit point d’avance sur la zone rouge. Dans un duel de milieu de tableau, Aston Villa a pris le meilleur sur Crystal Palace en profitant d’un but contre son camp d’Andersen et d’une exclusion de Doucouré (1-0). Mauvaise opération en revanche pour Tottenham, qui est tombé sur la pelouse de Wolverhampton, et crucifié par un missile d’Adama Traoré en fin de partie (1-0). Les Spurs sont quatrièmes, les Wolves grimpent à la treizième position.

Les résultats de l’après-midi :

Arsenal 3-2 Bournemouth

Buts : Partey (62e), White (70e) et Nelson (90e+8) pour Arsenal // Billing (1e) et Senesi (57e) pour Bournemouth

Aston Villa 1-0 Crystal Palace

But : Andersen CSC (27e) pour Aston Villa

Expulsion : Doucouré (62e) pour Crystal Palace

Brighton 4-0 West Ham

Buts : Mac Allister (18e, SP), Veltman (52e), Mitoma (69e) et Welbeck (89e) pour Brighton

Chelsea 1-0 Leeds

But : Fofana (53e) pour Chelsea

Wolverhampton 1-0 Tottenham

But : Traoré (82e) pour Wolverhampton

