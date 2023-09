Arsenal lamine le PSV

Arsenal 4-0 PSV

Buts : Saka (8e), Trossard (20e), Jesus (38e) et Ødegaard (70e) pour les Gunners

Chaudes retrouvailles à l’Emirates.

Plus de six ans après son dernier match de Ligue des champions, Arsenal a frappé fort pour son retour dans la plus prestigieuse des Coupes européennes en fracassant le PSV Eindhoven (4-0) ce mercredi soir. Si l’on en juge les statistiques (17 tirs à 12, 59% de possession pour les Gunners), la rencontre avait tout d’un match plaisant et serré, mais la vérité du terrain est bien différente. Trop rapide, trop fort, trop supérieur, Arsenal a infligé une véritable leçon aux hommes de Peter Bosz, pourtant auteurs d’un joli début de saison (100% de victoires en championnat) mais à la rue défensivement ce soir. Des errements qui profitent à Martin Ødegaard pour lâcher une première mine repoussée par Walter Benítez… sur Bukayo Saka qui débloque rapidement le score (1-0, 8e). Sur un contre express, l’international anglais sert ensuite Leandro Trossard qui s’applique pour trouver le petit filet adverse depuis l’extérieur de la surface (2-0, 20e).

La correction se confirme peu avant la pause : une action de trente secondes initiée par David Raya et conclu superbement par Gabriel Jesus (3-0, 38e) achève déjà des visiteurs incapables de contenir la fougue londonienne. La timide réaction de Johan Bakayoko (54e) ne fait même pas descendre des Gunners sur un nuage et qui portent un ultime coup par Ødegaard d’une frappe sèche et précise à vingt mètres des buts adverse (4-0, 70e). Un résultat qui permet donc à Arsenal de démarrer idéalement cette campagne européenne, d’autant plus avec le nul entre Séville et Lens.

Une défaite néerlandaise : une bonne nouvelle de plus pour l’indice UEFA.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (Tomiyasu, 58e) – Ødegaard, Rice (Jorginho, 76e), Havertz – Saka (Vieira, 69e), Jesus (Smith-Rowe, 69e), Trossard (Nelson, 58e). Entraîneur : Mikel Arteta.

PSV (4-2-3-1) : Benítez – Teze, Bella-Kotchap (Ramalho, 76e), Boscagli, Dest – Schouten, Veerman – Bakayoko (Lozano, 66e), Saibari (Tillman, 66e), Lang (Vertessen, 76e) – de Jong (Pepi, 90e). Entraîneur : Peter Bosz.

