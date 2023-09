Pronostic Arsenal PSV Eindhoven : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Arsenal dégaine face au PSV Eindhoven

Ce mercredi, l’Emirates Stadium va renouer avec les joies du fameux hymne de la Ligue des Champions. Les supporters des Gunners ne s’attendaient pas à devoir attendre 7 ans pour retrouver les soirées de la C1. Arrivé pour relancer Arsenal, Mikel Arteta réalise un excellent travail dans la capitale britannique. Le technicien espagnol fut tout proche de remporter la Premier League l’an passé mais a vu ses hommes craquer dans le money time face à une formation de City aux moyens bien plus conséquent. Cet été, les Gunners ont été très actifs sur le marché des transferts avec les incorporations des Rice, Havertz, Timber ou Raya. Malheureusement pour Arsenal, le joueur batave s’est gravement blessé lors de son 1er match. Pour débuter ce nouvel exercice, Arsenal a remporté le Community Shield lors de la séance de tirs aux buts face à Manchester City. Ensuite, les Gunners ont réalisé une solide entame de championnat avec un bilan de 4 succès face à Nottingham, Crystal Palace, Manchester United et Everton pour un nul à domicile face à Fulham. Le week-end dernier, les Gunners ont souffert pour se défaire des Toffees bien regroupés. La différence a été faite par Trossard sorti du banc. Le belge avait remplacé le brésilien Martinelli, touché, qui manquera donc cette confrontation face au PSV. Lors de cette dernière rencontre, Arteta avait surpris en alignant Raya dans les buts à la place de Ramsdale. Ce changement montre qu’Arsenal dispose d’une équipe compétitive avec un banc de très grande qualité. En l’absence de Martinelli, Saka (2 buts) sera évidemment très attendu.

En face, le PSV Eindhoven a terminé son championnat en 2e position derrière le Feyenoord Rotterdam, et a donc été contrainte de disputer les tours préliminaires de cette C1 où elle s’est successivement imposée face aux autrichiens de Sturm Graz (7-2) et contre les Ecossais des Rangers (7-3) qui les avait sorti l’an dernier en barrages. Cet été, le club a perdu des éléments comme Xavi Simons ou Sangaré, mais s’est renforcé avec le retour de Lozano, et les signatures des Schouten ou Lang. Bien rentré dans ce nouvel exercice, le PSV s’est imposé en SuperCoupe des Pays-Bas contre le Feyenoord. Sur cette lancée, le club d’Eindhoven a réalisé une entame parfaite en championnat avec 4 succès en Eredivisie face à Utrecht (2-0), le Vitesse Arnhem (1-3), Waalwijk (0-4) et Nimègue (4-0). Avec 13 buts inscrits et un seul concédé, le PSV a pris les commandes de l’Eredivise devant l’AZ Alkmaar. L’expérimenté Luuk de Jong est toujours aussi précieux puisqu’il affiche une ligne de stats flatteuse avec 4 réalisations et 3 passes décisives. Mais l’adversité de ce mercredi sera tout autre. Dans un Emirates des grands soirs, Arsenal devrait mettre le feu pour son retour en Ligue des Champions et prendre le dessus sur le PSV.

