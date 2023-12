Rebecca Welch continue d'écrire l'histoire

Cette année, Noël sera historique en Premier League.

La Premier League l’a annoncé : Rebecca Welch (40 ans) va devenir la première femme à arbitrer un match de l’élite anglaise. Ce sera le 23 décembre prochain à l’occasion de la réception de Burnley par Fulham. Pionnière de l’arbitrage anglais, Rebecca Welch fut, en 2021, la première femme à être désignée pour arbitrer un match professionnel de football masculin en Angleterre, en quatrième division entre Harrogate et Port Vale. Aussi, elle avait officié en tant que quatrième arbitre lors de la victoire de Manchester United à Fulham (0-1) début novembre. En tant qu’arbitre central, elle a récemment dirigé des matchs de League Two, League One et même FA Cup (une première aussi) et Championship. Chez les femmes, elle arbitre au niveau international.

History will be made in the Premier League this Christmas…

Rebecca Welch will become the competition's first woman referee and Sam Allison the first black official to take charge of a match for 15 years 👇

