Rebecca Welch première femme à arbitrer en Premier League

Welch alors.

C’était programmé, c’est désormais officiel : Rebecca Welch est devenue la première femme à arbitrer un match de Premier League. Ce samedi, l’arbitre, qui avait déjà officié sur le bord du terrain lors Fulham-Manchester United début novembre (0-1), a, depuis le centre du terrain, donné le coup d’envoi de la rencontre entre les Cottagers et Burnley.

Rebecca Welch will make history today – becoming the first woman to referee a @premierleague game 👏👏@BarclaysWSL ➡️ @AdobeWFACup ➡️ @EFL ➡️ @EmiratesFACup ➡️ #WEURO2022 ➡️ #FIFAWWC ➡️ @premierleague.

Read all about history-making referee Rebecca and her journey 👇

— The FA (@FA) December 23, 2023