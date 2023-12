Pronostic Fulham Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham solide à domicile contre le promu Burnley

Après une série de résultats encourageants, Fulham a fait un bond au classement et se retrouve 11e. Les récentes victoires contre Nottingham (5-0) et West Ham (5-0) ont impressionné tout le monde, sauf Newcastle qui leur a collé une gifle juste par la suite (3-0). Septième meilleure équipe à domicile, cette équipe de Fulham est difficile à battre à Craven Cottage, et le promu Burnley aura du mal à venir s’imposer. Attention tout de même, puisque le secteur offensif des locaux devra faire sans son élément clé du moment, le buteur Gimenez (3 buts sur les 3 derniers matchs), suspendu après le carton rouge reçu contre les Magpies. On devrait en revanche retrouver Iwobi (3 buts, 1 passe) et l’éternel Willian (4 buts, 1 passe) sur les ailes, ou encore Palhinha un peu plus bas, qui contrôle le milieu de terrain.

Burnley accompagne ses compagnons promus dans la zone rouge après un début de saison compliqué. Sans pour autant être ridicules, les hommes de Kompany s’adaptent peu à peu aux exigences de la PL, avec notamment deux bons résultats sur les 4 derniers matchs. Entre des défaites encourageantes contre les Wolves (1-0) et Everton (0-2), on retrouve une belle victoire contre Sheffield (5-0) et un bon nul ramené de Brighton. Attention donc à cette équipe qui sera quasiment au complet, puisque seul le jeune Koleosho (1 but, 1 passe) sera absent. Le jeune Zeki Amdouni (2 buts, 1 passe) occupera l’attaque avec l’expérimenté Rodriguez (2 buts, 1 passe). Fulham est en revanche trop solide à domicile pour que le promu puisse espérer l’emporter, et ramener un point sera compliqué. Mais en l’absence de l’élément principal de l’attaque des locaux, on pourrait assister à une rencontre fermée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

