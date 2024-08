L’incroyable annonce de transfert de Burnley

La référence de roi.

Lors de l’annonce de l’arrivée de Bashir Humphreys, un jeune défenseur anglais en provenance de Chelsea, ce mercredi, Burnley a repris une célèbre scène du film « Le Seigneur des anneaux: les Deux Tours ». Dans cette séquence, l’international anglais U21 a remplacé le mythique magicien Gandalf avec son fameux « Vous ne passez pas ! » Pour l’occasion, le défenseur central, prêté avec une option d’achat jusqu’à la fin de la saison par les Blues, apparaît avec un bâton orange et le maillot bleu des Clarets.

You shall not pass 🧱️ pic.twitter.com/7cxipSQDWV — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 21, 2024

Humphreys, qui n’a disputé qu’un seul match en professionnel avec Chelsea, n’a pas caché sa joie de rejoindre Burnley : « C’est un club extraordinaire. C’est tellement logique pour la suite de ma carrière. Burnley est un club qui a de grandes ambitions, les propriétaires savent ce qu’ils font et ils veulent vraiment faire avancer le club autant que possible. J’ai eu de très bonnes conversations avec le coach et c’est toujours un point crucial lors d’un transfert. »

Déjà l’une des meilleures annonces de transfert de cet été.

