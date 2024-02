Quand Olivier Giroud était invité à dîner chez François-Henri Pinault

La vie en rouge et noir.

Le Stade rennais a rendez-vous avec l’AC Milan en barrages de Ligue Europa, avec une manche aller à San Siro jeudi soir. À l’occasion de cette rencontre, Ouest-France a réuni Olivier Giroud et Joël Thibault, son pasteur installé… à Rennes. Au cours de cet échange, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus évoque Steve Mandanda, le gardien face auquel il avait marqué son « premier but en pro avec Grenoble ». Les deux hommes sont forcément liés, au-delà de cette anecdote : « Ce qu’on a vécu ensemble, avec notamment le titre de champion du monde 2018, fait aussi de nous des frères dans le sport. Et lui non plus ne lâche rien, il a même prolongé jusqu’en 2025 ! »

Il ne cache pas non plus qu’il y avait bien eu une approche du club breton pour lui deux ans plus tôt. « J’ai toujours apprécié M. Pinault (François-Henri). On a même été un temps voisin à Londres, et il m’avait même invité un jour à dîner chez lui, on avait sympathisé avec nos épouses aussi, raconte Giroud. Il y a eu un intérêt de Rennes, et cela fait toujours plaisir aussi ce capital sympathie que j’ai en France, d’y être reconnu. Mais ce n’est pas dans mes projets d’y revenir. En tout cas, j’aime la Bretagne ! »

Le Stade rennais aura au moins vu passer son frangin, c’est déjà ça.

