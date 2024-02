Avant la réception de Milan, la préfecture interdit le rouge et noir… à Rennes

Dire que la France organise les JO dans moins de six mois…

Le barrage retour de Ligue Europa entre le Stade rennais et l’AC Milan, ce jeudi, inquiète les autorités rennaises. Alors que près de 1300 tifosi italiens feront le déplacement en Bretagne, la préfecture locale estime que « les ultras et hooligans milanais sont réputés pour leur agressivité et leur degré de dangerosité ». La Division nationale de lutte contre le hooliganisme a elle classé la rencontre au niveau trois sur cinq sur l’échelle du risque d’affrontements, même si aucun débordement n’a eu lieu lors de la rencontre aller en Lombardie.

⚽️ À l'occasion du match de football @staderennais – @acmilan à #Rennes le 22 février, le préfet d'#IlleEtVilaine a pris un arrêté prescrivant des mesures de restrictions destinées à protéger les personnes et les biens.

Ainsi, le Préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a pris de grosses précautions, pour contrer ce qu’il considère comme un « risque avéré de troubles à l’ordre public » : dès ce mercredi, il est interdit aux supporters milanais de « porter une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club » dans certaines zones de la ville. Petit problème, et pas des moindres : les couleurs rouge et noir des Milanais sont difficiles à distinguer des couleurs rouge et noir des Rennais. Les supporters locaux pourront donc afficher leurs couleurs, dans leurs propres rues ?

Il faudra simplement expliquer aux Milanais qu’il devront privilégier le noir et rouge plutôt que le rouge et noir.

