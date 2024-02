Le Stade rennais va offrir des galettes-saucisses aux supporters du Milan

La pizza et les linguine alla vongole peuvent aller se rhabiller.

À deux jours du barrage retour de Ligue Europa entre le Stade rennais et l’AC Milan après la lourde défaite subie à l’aller à San Siro, le club breton s’est montré beau joueur en dévoilant un guide de 22 pages, rédigé en italien, spécialement réservé aux supporters milanais qui feront le déplacement en Bretagne. Le SRFC raconte l’histoire du club, de la ville et conseille des lieux à visiter (le Parlement, les portes mordelaises, l’Opéra, etc.) Il est aussi question de street-art, de Jeanne Mas ou encore de la culture tifo du Roazhon Celtic Kop, le principal groupe de supporters rennais.

Les tifosi des Rossoneri pourront également se régaler avec la spécialité locale : la galette-saucisse. En partenariat avec le restaurant Léon le Cochon, le Stade rennais va offrir ces petites merveilles rennaises, aussi simples que délicieuses, à tous les fans milanais présents dans la capitale bretonne. La dégustation se tiendra sur le Mail François-Mitterrand, où les Italiens doivent se rassembler avant la rencontre.

🗺 𝗟𝗔 𝗚𝗨𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔̀ 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜𝗭𝗭𝗔𝗧𝗔 𝗔𝗜 𝗧𝗜𝗙𝗢𝗦𝗜 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗘𝗦𝗜 🇮🇹 Amici milanesi, benvenuti a Rennes ! Ecco la vostra guida per scoprire la capitale della Bretagna, il suo club di punta e organizzare la vostra venuta. #Roazhoneri #SRFCACM — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 20, 2024

Pas de cadeaux sur le terrain si possible, en revanche.

Les Rennais à Milan : la fête avant la défaite