Après son triplé, Bourigeaud raconte le beau geste de Terrier et Kalimuendo

Le triplé pour du beurre, une invention française.

Auteur de trois buts (dont deux penaltys) ce jeudi contre l’AC Milan, Benjamin Bourigeaud n’a pu éviter l’élimination du Stade rennais en barrage de Ligue Europa, mais a tout de même permis aux Rouge et noir de s’offrir une victoire de prestige devant leur public (3-2, après la défaite 3-0 de l’aller). Et si Bourige a pu planter trois fois ce soir, c’est aussi grâce à ses coéquipiers.

« C’est avant tout collectif, a-t-il confié en zone mixte. Au moment où j’ai eu le deuxième penalty, je me suis concerté avec Martin (Terrier) et Kali’ (Arnaud Kalimuendo) qui étaient désignés 2 et 3. Moi j’étais désigné numéro 1 et j’avais tiré le premier, donc au moment de ce deuxième penalty, je leur ai demandé si un des deux voulait tirer et ils m’ont dit : “écoute un triplé, c’est rare dans une carrière, fais-toi plaisir et profites-en”. Donc j’ai pris mes responsabilité, je l’ai tiré et je l’ai marqué. Je tiens à les remercier pour ce beau geste, et je tiens aussi à remercier l’effectif parce que c’est quand même grâce à eux que j’ai eu la chance de marquer trois buts aujourd’hui. »