La Lazio assure à dix, Anderlecht déçoit

Si l’apéro vous semblait léger, le plat de résistance nous laisse clairement sur notre faim.

Quatre buts, un pour chaque match, et c’est tout. La deuxième partie des barrages de Ligue Europa Conférence nous a offert le strict minimum ce jeudi soir. Les encouragements sont néanmoins adressés à la Lazio qui, réduite à dix après l’expulsion de Patric (15e), a géré son match et s’est imposée face au CFR Cluj (1-0) sur une astucieuse combinaison sur coup franc conclue par une splendide volée de Ciro Immobile (45e+4). Déception en revanche pour Anderlecht, Islam Slimani et ses coéquipiers butant toute la rencontre face aux valeureux Bulgares de Ludogorets (0-1), auteurs de l’unique pion de la partie grâce à Thiago (9e).

Tout comme la Lazio, le Partizan Belgrade a réussi l’exploit de s’imposer en infériorité numérique, mais à l’extérieur, sur la pelouse du Sheriff Tiraspol (0-1). Libérés juste avant la pause par leur buteur Ricardo Gomes, dont la frappe prend à contre-pied Maksym Koval (45e), les Crno-beli ont souffert toute la seconde période après l’expulsion d’Igor Vujačić (50e), sans jamais rompre afin de prendre une belle option avant la manche retour. Enfin, alors que tout espoir semblait perdu, l’AEK Larnaca a réveillé son Arena en fin de rencontre face au Dnipro-1 (1-0) grâce à son latéral gauche Àngel Garcia (84e). Pas de quoi sauter au plafond, mais juste assez pour éviter un match nul et vierge.

De toute façon, le spectacle était réservé pour la C3 ce soir.

Sheriff Tiraspol 0-1 Partizan Belgrade

But : Gomes (45e) pour les Crno-beli Expulsion : Vujačić (50e) pour le Partizan

AEK Larnaca 1-0 SK Dnipro-1

But : Garcia (84e) pour les Kitrinoprásini

Ludogorets 1-0 Anderlecht

But : Thiago (9e) pour les Orlite

Lazio 1-0 CFR Cluj

But : Immobile (45e+4) Expulsion : Patric (15e)