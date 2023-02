Le Barça et Manchester United dos à dos au terme d’un match spectaculaire

FC Barcelone 2-2 Manchester United

Buts : Alonso (50e) et Lewandowski (76e) pour les Blaugrana // Rashford (53e), Koundé (CSC, 59e) pour les Red Devils

Repêché en Ligue Europa après s’être fait coiffer sur le poteau par l’Inter Milan en Ligue des champions, le FC Barcelone a concédé le match nul contre Manchester United dans ce sommet des barrages allers (2-2). Dans un Camp Nou bondé, les Blaugrana, invaincus depuis fin octobre 2022, s’en sortent bien au terme d’un match spectaculaire, où Ter Stegen et Rashford ont brillé.

Ter Stegen, le mur de Berlin

Après une entame de match rythmée, qui ressemble à s’y méprendre à un Clásico à cause du maillot blanc de Manchester United, Bruno Fernandes a été le premier à se montrer dangereux. Après avoir perforé la défense catalane, Casemiro a déposé une galette à l’international portugais qui voit sa frappe être contrée (7e). La réponse des hommes de Xavi ne va pas se faire attendre. Alerté par Alba, Lewandowski a l’occasion de faire exulter les Culés, mais sa tentative surpuissante est déviée par De Gea, vigilant (9e). Si les Barcelonais ont dominé les débats dans un premier temps, le vent a fini par tourner. Lancé en profondeur par Bruno Fernandes, Weghorst a la balle du 1-0 au bout du pied, mais Ter Stegen a réalisé un arrêt décisif (29e). Le portier allemand a récidivé dans la foulée en écœurant Rashford, pourtant bien inspiré (32e). Pour ne rien arranger, les Blaugrana ont perdu leur joyau Pedri sur blessure quelques minutes avant la mi-temps.

Le récital de Rashford

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre s’est emballé. Après la magnifique reprise en pivot de Raphinha, Marcos Alonso a allumé la mèche à la réception d’un corner et en trompant De Gea d’un coup de casque rageur (1-0, 50e). Les Red Devils ne se sont pas laissés abattre pour autant. Après une récupération haute des Mancuniens, Rashford, lancé dans le dos de la défense barcelonaise par Fred, a ajusté parfaitement sa frappe au premier poteau, sans même regarder le portier du FCB, pour remettre United sur de bons rails (1-1, 53e). Déjà son 11e but en 2023. Loin d’être rassasié, Rashford, toujours en feu, a tout le temps de s’amuser avec la meilleure défense d’Europe avant de centrer fort sur Koundé, qui marque contre son camp (1-2, 59e). Alors que l’espoir semblait quitter les travées du Camp Nou, Raphinha a totalement relancé le Barça grâce à une frappe sèche aux 20 mètres, que personne n’a touchée (2-2, 76e). Malgré des tentatives barcelonaises sur les cages mancuniennes dans les ultimes minutes de la rencontre, le score n’évoluera plus. Le match retour à Old Trafford promet d’être savoureux.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Alonso (Christensen, 65e), Alba (Baldé, 65e) – Pedri (Roberto, 41e), de Jong, Kessie (Fati, 65e) – Raphinha (Torres, 82e), Lewandowski, Gavi. Entraîneur : Xavi.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Shaw , Malencia – Fred, Casemiro – Sancho (Garnacho, 80e) Fernandes, Rashford – Weghorst. Entraîneur : Erik Ten Hag.