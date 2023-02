La Lazio résiste au CFR Cluj, Anderlecht et le Sheriff renversent la vapeur

Les Belges prolongent le plaisir.

En déplacement sous la pluie roumaine, la Lazio a géré son avantage d’un but acquis grâce à une action de classe la semaine passée, non sans se faire peur (0-0). Le CFR Cluj a eu les situations pour s’offrir une prolongation, notamment par Krasniqi, Kolinger ou encore Yeboah en toute fin de match, mais sans jamais parvenir à cadrer. Nonchalants à la relance en première période, les Biancocelesti verront les huitièmes de finale et figurent parmi les favoris de la Ligue Europa Conférence. Anderlecht, de son côté, a dû aller jusqu’aux tirs au but pour venir à bout de Ludogorets (2-1, 3-0 TAB). L’affaire aurait pu être scellée bien plus tôt si la défense belge n’avait pas laissé un boulevard à Thiago à vingt minutes du terme. Mais tout est bien qui finit bien, après une séance de TAB totalement bazardée par les Bulgares.

C’est à Belgrade, dans l’enceinte construite par l’armée yougoslave, qu’il fallait être pour voir une grosse surprise. Avec dix joueurs africains dans le onze départ, le Sheriff Tiraspol a allumé le Partizan dans son antre (3-1), pour effacer sa courte défaite du match aller, et se qualifier. Pourtant rapidement devant grâce à Menig, les Crno-beli ont plongé, en se laissant remonter sans jamais réagir. Systématiquement bien servi, le jeune milieu offensif mauritanien Mouhamed Diop a inscrit un doublé. Enfin, le Dnipro n’a pas réussi à refaire son léger retard contre l’AEK Larnaca (0-0). Une issue prévisible avec l’absence sur blessure du serial buteur maison, Artem Dovbyk.

À qui le tour ?

CFR Cluj 0-0 Lazio

Expulsion : Muhar (77e) pour le CFR

Anderlecht 2-1 (3-0 TAB) Ludogorets

Buts : Russo CSC (13e) et Verschaeren (68e) pour les Mauves // Thiago (71e) pour les Orlite

Expulsion : Piotrowski (97e) pour les Orlite

Partizan Belgrade 1-3 Sheriff Tiraspol

Buts : Menig (13e) pour les Crno-beli // Badolo (22e SP) et M. Diop (45e+1 & 47e) pour le Sheriff

Dnipro-1 0-0 AEK Larnaca