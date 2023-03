Il y a des matchs à ne pas manquer, et celui-là en est un. Si les spectateurs émotionnellement impliqués y verront une bagarre culturelle et orgueilleuse, les observateurs lambda eux n’auront qu’à profiter d’un affrontement au potentiel divertissant très élevé. Pour autant, le chemin pour parvenir à un tel duel a été long et épineux. Flash-back en mai 2018. Christophe Galtier, alors entraîneur de Lille, arrache le maintien d’un petit point en terminant 17e après le fiasco Marcelo Bielsa, tandis que Lens végète à la 14e place de Ligue 2, bien loin du renouveau actuel incarné par Franck Haise et les siens. Cinq ans plus tard, un titre de champion de France pour le LOSC et de champion des cœurs pour le Racing, ce sont deux des équipes aux footballs les plus attractifs de l’Hexagone qui vont s’affronter ce week-end. Plus édifiant encore, les Sang et Or, 4es, ne sont qu’à deux points de la deuxième place phocéenne quand les Dogues partagent le même écart avec le Stade rennais, 5e, synonyme de dernière place européenne. Le derby à venir est total et incarne alors toutes les facettes d’un sport que l’on aime pour ce genre de choc aussi prenant sentimentalement que cérébralement. Rivalité, intensité, attractivité, jouez messieurs.

Le curseur de Franck Haise

Dixième attaque de Ligue 1 depuis le retour du Mondial avec seulement 13 banderilles plantées en 10 matchs, le RC Lens est à la peine offensivement. Alors qu’ils avaient inscrit 26 pions en 15 rencontres avant de s’envoler pour le Qatar, les difficultés récentes des Sang et Or semblent se trouver à l’avant du bateau. Afin d’écoper les fuites, Capitaine Franck Haise a alors décidé de pousser le curseur du déséquilibre un peu plus loin. Potentiellement inspiré par l’efficacité des envolées techniques de Chancel Mbemba et Sead Kolašinac, auteurs de 8 buts à eux deux sur le Vieux-Port, le technicien lensois a lui aussi invité ses centraux excentrés à se projeter un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus fort. L’objectif final étant de relancer la machine en acculant l’adversaire dans sa surface et de profiter des excellents pieds de Facundo Medina et Jonathan Gradit. Ces derniers représentent d’ailleurs cette saison deux des centraux du championnat les plus proactifs et efficaces à l’heure de faire progresser le ballon sur le terrain.

Dès l’entame du match face à Nantes (3-1) le 19 février dernier, Gradit profite de sa position très haute pour servir Sotoca dans la surface. C’est notamment pour ses ballons aériens que le natif de Narbonne avait été préféré à Loïs Openda.

Rebelote avec Medina côté gauche quelques minutes plus tard.

Un parti pris récompensé sur l’ouverture du score lensoise à la suite de la position très haute du défenseur argentin au moment de décaler Deiver Machado.

Le pied et l’œil d’André Gomes

Excellent à Rennes (1-3) et à Paris (4-3), André Gomes tend de plus en plus à assumer son CV au sein de l’effectif lillois. Après des aventures à Benfica, Valence, Barcelone et Everton, le milieu prêté à Lille par les Anglais représente aujourd’hui le Dogue aux épopées les plus épiques. Fort de cette expérience et d’une condition physique retrouvée, le Portugais de 29 ans transmet son savoir (faire) sur les pelouses de notre chère Ligue 1. De ce fait, le compatriote de Paulo Fonseca s’impose actuellement comme un moteur essentiel de la baraque à frites lilloise, jonglant entre impact physique, à l’image de ses duels au Roazhon Park avec Desiré Doué, et ouvertures tranchantes, qui auraient pu – voire dû – donner la victoire au LOSC sur la pelouse du Parc des Princes. C’est précisément cette corde qui fait de son arc une arme potentiellement mortelle. Pour lancer un partenaire vers le but ou en isoler un autre sur la ligne de touche, André Gomes est capable d’allonger avec beaucoup de précision dans sa diagonale préférée, de la gauche vers la droite – il est aussi capable de faire l’inverse, avec moins de réussite malgré tout. Une arme qui pourrait devenir létale quand on connaît la qualité de Bamba ou David pour appeler autant que celle d’Edon Zhegrova pour éliminer, surtout face à un Racing qui pourrait offrir aux Dogues ballon et espace.

Face au PSG (4-3) le 19 février dernier : André Gomes se retourne et allonge rapidement dans la profondeur vers Jonathan Bamba…

Qui profite de l’excellent ballon de son partenaire et du bloc haut du PSG pour allumer Gigio Donnarumma.

Lors de la réception de Brest (2-1) vendredi dernier, André Gomes sort du bloc breton pour s’offrir du temps afin de changer le jeu côté droit…

Edon Zhegrova est touché et obtient alors la possibilité de jouer son un-contre-un ou de servir Rémy Cabella lancé dans la surface… Mais il manquera sa prise de balle.

Au charbon

Deuxième équipe qui profite le plus du cuir en Ligue 1 d’un rien derrière Paris (environ 60% de possession moyenne), le LOSC pourrait étonnamment trouver son salut dans les phases de contres et d’attaques rapides. Alors que Fonseca a concocté une équipe capable de démonter plus ou moins n’importe quel bloc à n’importe quelle hauteur via certains procédés techniques et mécaniques, l’Eldorado pourrait cette fois prendre la forme de courses dans les grands espaces.

Dans sa quête de déséquilibre offensif, Franck Haise implique plus de joueurs dans la moitié de terrain adverse et s’expose fatalement à certaines transitions foudroyantes. Situations que le FC Nantes a particulièrement bien exploitées récemment, en témoigne le but de Florent Mollet à Bollaert (3-1) ou les situations obtenues plus tôt cette semaine en Coupe de France à la Beaujoire (2-1). Le LOSC, qui viendra certainement pour dominer le ballon et le territoire, devrait cependant obtenir plusieurs séquences similaires pour asséner un coup fatal, à condition de mieux les exploiter que celles obtenues face au PSG en fin de match il y a deux semaines.

Le 1er mars à Nantes (2-1), Lens implique 6 joueurs dans le dernier tiers adverse et perd le ballon. Samuel Moutoussamy trouve alors rapidement un premier relais vers l’avant en la personne de Moussa Sissoko. Le Français percutera ensuite…

Jusqu’à servir Andy Delort, qui profite d’un 2 contre 3 aux côtés d’Ignatius Ganago face aux centraux lensois. La passe de l’international français sera toutefois un peu trop courte.

Rebelote en deuxième mi-temps. Le Racing attaque cette fois à 8, ce qui offre fatalement des boulevards aux Canaris. Florent Mollet récupère et va chercher Andy Delort rapidement vers l’avant…

Le néo-Nantais fixe les trois centraux lensois et offre un bon ballon en profondeur à Ganago… qui obtiendra le deuxième penalty du match dans les bras de Jean-Louis Leca, ce qui offrira le but de la qualif.

Le LOSC devra cependant mieux exploiter ces situations qu’au Parc des Princes alors que le score était de 3-3. Ici Benjamin André servira Alan Virginius sur le côté, alors que l’appel de Jonathan David aurait pu lui offrir un face-à-face pour la victoire.

Acteurs différents, mais situation identique quelques secondes plus tard.

Tête de chien

Septième meilleure équipe de France sur coups de pied arrêtés avec 8 buts marqués, le LOSC ne se distingue jusqu’ici pas forcément pour ses coups de caboche aériens. Néanmoins, la victoire obtenue face à Brest (2-1) grâce aux bonds sur corner de Tiago Djaló et Alexsandro a témoigné d’une élaboration au préalable et d’une exécution minutieuse, qui pourraient de nouveau être décisives ce week-end. Aérer la surface en profitant du marquage individuel des Brestois, ouvrir l’espace ciblé par le centre et prendre l’avantage à la course et au duel pour les receveurs : telles étaient les missions pour les Dogues face aux Bretons. Contrat pleinement rempli donc, mais qui pourrait surtout s’annoncer reproductible face au Racing, qui mixe aussi marquage en zone pour couvrir le premier poteau et marquage individuel dans la surface ensuite.

Lors de la réception de Brest (2-1) le 24 février dernier : le LOSC attire quatre Bretons en dehors de la surface pour ouvrir l’espace – en majorité via des joueurs assez peu dangereux dans l’exercice -, 4 contre 4 au point de penalty, 1 contre 1 au deuxième poteau et défense en zone au premier pour Brest…

Le joueur au deuxième plonge pour aspirer un adversaire et ouvrir l’espace dans son dos pour la cible du système…

C’est ce qui permettra, en plus d’une domination au duel, à Djaló de catapulter son coup de boule au fond face à Marco Bizot.

Quelques minutes plus tard, nouvelle stratégie : Bamba et Cabella attirent à nouveau deux joueurs hors de la zone de vérité, Alexsandro s’isole en bout de surface, toujours 4 contre 4 au point de penalty et un joueur au deuxième…

Le corner vise à nouveau le second poteau, plusieurs Lillois plongent au premier pour ouvrir la zone de réception à Alexsandro qui déboule…

Qui ensuite arrache tout au duel et propulse son coup de casque au fond.

À Montpellier (1-1) samedi dernier, le Racing a appliqué une organisation défensive sur corner similaire à celle des Brestois. Une défense en zone de deux joueurs au premier poteau et un marquage individuel dans la surface ensuite, qui n’hésite pas à suivre très loin l’adversaire… Attention à la marche.

Avec 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites sur les 8 derniers matchs, le Racing amorce ce 118e derby du Nord dans une dynamique contrastée et avec des lacunes aussi évidentes qu’inattendues, comme en a témoigné volontiers Franck Haise : « Il faut avouer qu’avec tous nos manques, le LOSC est le grand favori. » De l’autre côté du ring, les hommes de Fonseca, qui sera suspendu après la fin de match houleuse face au Stade brestois, forment une équipe aux principes et aux idées claires et alléchantes, mais qui semble aujourd’hui plus reconnue pour son football que pour ses résultats. Quoi qu’il en soit, qu’importent les considérations actuelles et autres préoccupations des dernières semaines, puisqu’un derby est un match à part, qui se gagne par tous les moyens possibles.

