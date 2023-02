Lille fait craquer Brest

Face à une formation brestoise diminuée mais solidaire, qui avait ouvert le score grâce à un but contre son camp de Tiago Djalo, le LOSC a su trouver les ressources nécessaires pour décrocher un précieux succès (2-1) dans la course à l'Europe.

Lille 2-1 Brest

Buts : Diakité (60e), Aleksandro (79e) pour le LOSC // Djalo (csc) (8e) pour Brest

Après une empoignade de feu finalement perdue au Parc des Princes (4-3) dimanche dernier et avant un derby explosif dans un peu plus d’une semaine à Lens, le LOSC devait faire le job face à Brest. Dans la douleur, et sous tension dans les ultimes instants de la rencontre, les Lillois sont finalement sortis vainqueurs et se replacent dans le haut du tableau.

Le hold up breton

Une statistique pour commencer, et qui sera utile pour la suite de la lecture : Lille n’a ouvert qu’une seule fois le score lors des six derniers matchs qu’il a disputé. Une fâcheuse tendance à courir après le score qui s’est une nouvelle fois vérifiée face à des Ty Zef pourtant amputés au coup d’envoi de cinq titulaires dont Franck Honorat, Brendan Chardonnet ou encore Christophe Hérelle. Sans avoir fait le moindre tir lors de ce premier acte, oui, le SB 29 va quand même parvenir à ouvrir le score sur un corner de Kenny Lala qui atterri sur la jambe du malheureux Tiago Djalo qui trompe Lucas Chevalier (0-1, 8e). Un peu de malchance, certes, mais qui ne doit pas masquer un premier acte décevant des Dogues tant sur le plan technique que dans le rythme. À la demi-heure de jeu, Jonathan David aurait quand même pu permettre aux siens de revenir au score mais sa frappe enroulée aux abords de la surface s’écrase sur la barre de Marco Bizot. À la pause, Brest mène la danse.

Le LOSC renversant

Il faut attendre l’heure de jeu, et une nouvelle entame un peu empotée des hommes de Paulo Fonseca, pour voir Lille revenir dans le game. C’est sur un corner d’Edon Zhegrova que Bafodé Diakité, déjà buteur face au PSG, égalise d’un coup de casque imparable (1-1, 60e). L’espoir renaît à Lille, qui pousse, enchaîne les corners, et va débloquer la situation une nouvelle fois sur cette phase arrêtée. Cette fois, c’est Angel Gomes qui est à la baguette, Marco Bizot qui est aux fraises, et Alexsandro dans le rôle du sauveur (2-1, 79e). Le plus dur est fait, mais la fin de match est électrique : sur la pelouse entre les vingt-deux acteurs comme sur les bancs, où Eric Roy et Paulo Fonseca ne sont pas loin d’en venir aux mains, les embrouilles se multiplient jusqu’au coup de sifflet final. L’entraîneur portugais du LOSC sera même exclu, mais au moment de regagner les vestiaires pour de bon, ce sont les Dogues qui font la bonne opération en passant provisoirement cinquième de Ligue 1.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Diakité (Gudmundsson, 64e), Alexsandro, Djalo, Weah – André, A.Gomes – Zhegrova (Angel Gomes, 64e), Cabella, Bamba – David (Bayo, 90e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Brest (4-1-4-1) : Bizot – Locko (Duverne, 83e), Brassier, Dari, Lala (Fadiga, 55e) – Lees-Melou – Magnetti, Camara (Dembélé, 83e), Lemarechal (Belkebla, 67e), Arconte (Elis, 67e) – Le Douaron. Entraîneur : Eric Roy.