Paris croque Orléans et trace sa route

Orléans 1-4 Paris Saint-Germain

Buts : Saint-Ruf (86e) pour l’USO // K. Mbappé (16e et 63e, SP), Ramos (72e) et Mayulu (88e) pour les Rouge et Bleu

Une nouvelle fois porté par Kylian Mbappé, double buteur puis passeur, le Paris Saint-Germain a fait respecter la logique sur la pelouse de l’US Orléans (1-4). Sans forcer – ni dérouler comme au tour précédent face à Revel –, le club de la capitale continue son petit bonhomme de chemin dans cette Coupe de France, et le jeune Senny Mayulu a même profité de la fête pour inscrire son premier but en professionnel. Attention, les huitièmes de finale lui ont été fatals lors des deux dernières saisons.

Mbappé brise la glace

Dans un froid glacial, l’entame de partie n’est pas forcément du genre à réchauffer la petite ambiance du stade de la Source, finalement en mesure d’accueillir cette rencontre de gala. Le premier pétard est pour Marco Asensio, qui voit son coup franc détourné par Owen-Césaire Matimbou, le jeune portier habituellement remplaçant d’Orléans (8e), tandis que Loïc Goujon fait se lever une première clameur en manquant la lucarne d’un rien (9e). Randal Kolo Muani ne cadre ensuite pas sa tête sur corner (14e), et c’est l’inévitable Kylian Mbappé qui s’offre l’occasion de vérifier sa cote de popularité aux quatre coins de l’Hexagone en ouvrant le score de près (0-1, 16e). Le début du festival ? Pas vraiment, d’autant que l’USO propose quelques actions bien construites, mais Kevin Fortuné voit sa frappe s’envoler (31e), puis Lucas Bretelle ne trouve que la niche de Keylor Navas, de nouveau aligné en coupe (35e). Lucas Beraldo envoie une demi-volée juste à côté (44e) et Mbappé fait à nouveau briller Matimbou (45e+1), sans pouvoir corser l’addition avant la pause.

Senny Mayulu, première

Quinze minutes au chaud plus tard, la physionomie n’évolue guère, si ce n’est que les pensionnaires de National 1 ne parviennent plus à se projeter. Et craquent à nouveau sur un penalty sifflé par M. Bollengier pour une main de Steve Loïc Solvet et qui permet à Mbappé d’inscrire déjà son cinquième pion dans la compétition (0-2, 63e). Cette fois, les Rouge et Bleu sont lancés vers la qualification, et le n°7 brille à nouveau d’un petit ballon piqué pour la tête gagnante de Gonçalo Ramos, qui fait exulter les quelque 1 400 supporters parisiens venus sur les bords de la Loire malgré le boycott du CUP (0-3, 72e). Le suspense s’en est allé, mais les tribunes ne boudent pas leur plaisir pour célébrer comme il se doit la réduction du score du capitaine maison, Nicolas Saint-Ruf, sur corner (1-3, 86e). Pas de quoi faire trembler les visiteurs, d’autant que la nouvelle pépite Mayulu clôt la soirée d’un joli piqué (1-4, 88e). Paris n’est pas tombé dans le piège.

Orléans (3-4-3) : Matimbou – Solvet, Saint-Ruf, Morgan – Agounon, Goujon (Berthier, 70e), Bretelle, Ponti (Niakaté, 80e) – Fortuné, Halby-Touré, Dabasse (Vula Lamb Luth, 70e). Entraîneur : Karim Mokeddem.

PSG (4-3-3) : Navas – Soler, Marquinhos, Danilo, Beraldo (E. Mbappé, 81e) – Vitinha (Zaïre-Emery, 67e), Ruiz (Mayulu, 81e), Asensio – Kolo Muani, Ramos, K. Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

