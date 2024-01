Coupe de France : Orléans-PSG se jouera bien au Stade de la Source

La buvette est fermée, le verre est parti.

Le match Orléans-PSG faisait l’objet d’une interrogation : le lieu de la rencontre. En effet, le stade de la Source était impraticable depuis plus d’un mois en raison de bouts de verre retrouvés dans la pelouse. Ces doutes ont été levés. L’arrêté municipal interdisant la tenue d’événements sportifs confirme que la rencontre pourra se dérouler dans le Loiret, comme prévu. Au cours des derniers jours, la pelouse du stade de la Source a été scalpée, et de nouveaux rouleaux de gazons vont être installés très prochainement, pour un coût total de 400 000 euros selon France Bleu Orléans.

Après avoir respectivement éliminé Nîmes (2-1) et Revel (0-9), Orléans et le Paris Saint-Germain se retrouvent en seizièmes de finale. Pour le tour précédent de Coupe de France, le 6 janvier, les Jaune et Rouge avaient reçu les Crocos au stade Marcel-Garcin, un stade de rugby disposant de seulement 1740 places. Après sa rétrogradation à titre conservatoire en National 2, Orléans voit cette nouvelle comme une bonne opportunité de dégager de l’argent, grâce à la billetterie, et éventuellement de sauver le club.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋 🚨 🏟️ Le match des 16è de Finale de Coupe de France opposant nos Orléanais au @PSG_inside se disputera sur le 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐝’𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 le 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟎 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐚̀ 𝟐𝟎𝐡𝟒𝟓. #TeamUSO 🟡🔴 pic.twitter.com/Q5aPHa0Y8h — US Orléans (@US_Orleans) January 11, 2024

Préparez-vous à payer vos billets 30 euros.

