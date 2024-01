Luis Enrique : « Une attitude parfaite »

Luis Enrique distribue les bons points.

Vainqueurs d’Orléans ce samedi au stade de la Source (1-4), les Parisiens seront au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe de France. S’ils n’ont pas été irréprochables, les Franciliens ont tout de même eu droit aux louanges de Luis Enrique. Le coach ibérique a voulu retenir de cette rencontre « la mentalité parfaite de tous les joueurs, une attitude parfaite ». « Mon équipe a tout fait pour gagner le match du début à la fin », s’est-il félicité en conférence de presse.

Posée quelques heures avant le coup d’envoi, la pelouse orléanaise a finalement tenu le coup, pour le plus grand bonheur du technicien parisien : « C’est la première fois que je vois une pelouse comme cela alors qu’elle vient juste d’être posée ». Enfin, il s’est également attardé sur le premier but avec les professionnels de Senny Mayulu, qui prouve selon lui la philosophie du PSG. « On connaît les qualités de Mayulu, il peut jouer des deux pieds, sur un côté ou dans l’axe. On n’est pas seulement une équipe qui fait des transferts, mais on peut aussi s’appuyer sur les jeunes du centre ».

Encore un qui va aller en équipe de France à 17 ans.

