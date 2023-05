Monaco et Lille se neutralisent

Dans un match fermé et pauvre en occasions franches, l'AS Monaco et le LOSC se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) qui n'arrange personne.

Monaco 0-0 Lille

On attendait une rencontre explosive entre l’AS Monaco et le LOSC, mais ce choc entre deux des plus flamboyantes attaques de la Ligue 1 a accouché d’un nul soporifique et sans buts. Un partage des points qui éloigne définitivement la Ligue des champions des têtes monégasques, mais aussi la quatrième place des têtes lilloises.

Sur le Rocher, on dort

Sous un beau soleil azuréen, Monégasques et Lillois mettent une bonne demi-heure avant de commencer à se lancer des parpaings. Une mise en route lente, liée à l’enjeu, qui va accoucher de la plus belle occasion de la première période en faveur des hommes de Philippe Clement. À trente mètres plein axe, Youssouf Fofana trouve Myron Boadu qui file dans le dos de José Fonte, mais qui perd son duel face à un très bon Lucas Chevalier.

Une seule et grosse alerte pour le LOSC, qui frôle les 60% de possession de balle, mais qui peine à créer du danger chez son hôte. Hormis une tête bien captée signée Jonathan David, il y a ce mouvement conclu par une frappe trop enlevée d’Angel Gomes qui fera office de seul véritable frisson. Trop peu pour espérer emballer ce premier acte terne et fermé.

Nübel préserve l’essentiel

Au retour des vestiaires, les Dogues vont progressivement accélérer. Critiqué – à juste titre – sur certaines de ses dernières sorties, Alexander Nübel se montre parfait à l’heure de jeu sur un exter’ signé Timothy Weah, avant de dégoûter Jonathan Bamba de près, qui n’a pas vu Jonathan David pourtant idéalement placé au point de penalty pour conclure. Lille a laissé passer sa chance, Takumi Minamino pense délivrer les siens, mais est signalé hors jeu à juste titre, tandis que Philippe Clement lance Breel Embolo et le jeune Maghnes Akliouche.

Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu’au coup de sifflet final, Embolo n’est pas loin d’obtenir un penalty après avoir été percuté par le portier lillois, mais une position de hors-jeu sauve la maison lilloise. Un match nul qui n’arrange personne, mais qui permet à Monaco de garder cinq points d’avance sur le LOSC et ainsi sécuriser sa quatrième place. À la suite de la victoire de Rennes plus tôt dans l’après-midi, Lille n’a plus qu’un point d’avance sur les ouailles de Bruno Genesio.

Monaco (3-5-2) : Nübel – Disasi, Matsima, Caio Henrique – Vanderson, Minamino (Akliouche, 74e), Matazo, Fofana, Jakobs – Boadu (Ben Seghir, 59e), Golovin (Embolo, 73e). Entraîneur : Philippe Clement.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Ismaily, Alxsandro, Fonte, Diakité – Angel Gomes (André Gomes, 77e), André – Bamba, Cabella, Weah (Ounas, 65e) – David (Virginius, 85e) Entraîneur : Paulo Fonseca.

Revivez le nul entre Monaco et Lille (0-0)