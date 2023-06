Modrić, c’est chic

Borna Barišić est un homme heureux. Qualifié pour la finale de la Ligue des nations 2022-2023, le défenseur n’a pourtant joué que trois minutes lors de la demi-finale victorieuse de la Croatie face aux Pays-Bas (2-4). Mais là n’est pas l’essentiel. D’ici quelques années, l’arrière gauche des Glasgow Rangers pourra raconter à sa progéniture que le 14 avril 2023 à Rotterdam, un Barišić a connu le privilège de remplacer Luka Modrić dans les dernières minutes d’une prolongation d’un match historique pour toute une nation. Présent en sélection croate depuis mars 2006, le meneur de jeu a fait avant sa sortie l’étalage de sa science du football devant un public batave figé par la stupeur. Sonné par l’impact du numéro 10 adverse dans les minutes les plus cruciales de la rencontre, De Kuip est resté de marbre au moment de saluer la prestation XXL de Modrić. Mais que le Ballon d’or 2018 se rassure : les « LUKA ! LUKA ! LUKA ! » ont bien résonné depuis le virage croate. Et d’ici quelques temps, les fans de football n’oublieront pas de saluer ce bonhomme de 172 centimètres quand viendra le moment tant redouté des adieux.

« Il va manquer au monde entier »

2006, c’est également l’année où Zinédine Zidane a joué son dernier match de football en tant que footballeur professionnel. C’était une finale de Coupe du monde contre l’Italie. Faut-il y voir une symbolique similaire avec Modrić dimanche contre l’Italie ou l’Espagne ? Quoi qu’il en soit, l’intéressé aura la possibilité de suivre les pas du double Z après cette finale de Ligue des nations, qu’elle soit gagnée ou perdue. Libre de tout contrat à partir du 30 juin prochain, le finaliste du Mondial 2018 pourrait décider de stopper sa carrière à la suite d’une énième saison réussie au Real Madrid. À vrai dire, cela embêterait beaucoup de monde, à commencer par Zlatko Dalić. « Si Modrić arrête la sélection, il va manquer au monde entier, considérait le sélectionneur de la Croatie après la défaite en demi-finale du Mondial 2022 contre l’Argentine. J’espère qu’il ne prendra pas cette décision. » Fort heureusement, la fibre patriotique de Modrić a pris le dessus après la médaille de bronze obtenue au Qatar.

Comme tout bon champion, Modrić est un chercheur d’or. Et ce mardi à Rotterdam, Modrić a pioché pour partir à la recherche du précieux métal. La Croatie était censée baisser la tête après l’égalisation de Noa Lang dans les dernières secondes du temps additionnel ? La Croatie s’est relevée grâce à son guide, passeur décisif sur le troisième but de Bruno Petković (98e, 2-3) et buteur sur un penalty tiré de sang-froid pour prendre Justin Bijlow à contre-pied (116e, 2-4). Après la rencontre, tout le monde était unanime. Frenkie De Jong digérait la défaite, en admettant simplement que « Luka est un grand joueur et c’est une joie de le regarder jouer, je n’ai rien d’autre à ajouter ». De son côté, Mario Pašalić n’en finissait plus d’admirer son aîné. « Pour nous, c’est normal de le voir jouer comme cela, évoque l’attaquant de l’Atalanta au micro de la chaîne L’Équipe. C’est notre capitaine, c’est un privilège de jouer avec lui. C’est un joueur exceptionnel à voir, il ne connaît aucune limite. » Après 165 sélections, 24 buts marqués et un statut d’icône nationale, Modrić n’est plus qu’à un match de la mine d’or avec son pays. La voie royale lui va si bien…

La Croatie achève les Pays-Bas et s'offre la finale de Ligue des nations